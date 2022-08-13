اليوم السابع
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ضبط صاحب مصنع ضرب عاملا بسبب "ماكينة" في القليوبية

السبت، 13 أغسطس 2022 02:41 م
ضبط صاحب مصنع ضرب عاملا بسبب "ماكينة" في القليوبية كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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كشفت أجهزة الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعديه بالضرب على عامل بالقليوبية.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنوفية) بتضرره من (مالك مصنع حلويات ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى بالضرب على نجله "عامل بمصنع الحلويات المشار إليه طرف المشكو فى حقه"، وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم ، وذلك على إثر تسببه فى عطل بإحدى ماكينات المصنع.
 
تم ضبط المشكو فى حقه ، وبسؤاله أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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