اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 02:31 م
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ضبط شابين بالشرقية لابتزازهما فتاة قاصر عبر مواقع التواصل الاجتماعى

السبت، 13 أغسطس 2022 02:08 م
ضبط شابين بالشرقية لابتزازهما فتاة قاصر عبر مواقع التواصل الاجتماعى حمله أمنيه - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات، فرع شرق الدلتا، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، القبض على شابين مقيمين دائرة مركز شرطة فاقوس، لقيامهما بابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغا من  أسرة فتاة قاصر مقيمة محافظة الشرقية، بقيام شابين  بابتزازها بصور خاصة، تحصلا عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، قاما سويا ابتزازها ماديا،تم تشكيل فريق بحث بإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أدهم ح ع" و"عبد الله ع م" مقيمين دائرة مركز شرطة فاقوس.

 

وتبين من التحريات صحة البلاغ المقدم، وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الالكترونية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فاقوس من ضبط المشكو فى حقهما،وعثر بهاتفهما المحمول على دلائل أثار تهديدهما للطالبة، وتم التحفظ عليهما وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6210 إدارى  لسنة 2022 مركز شرطة فاقوس،وتم إحالتهما للنيابة العامة التى قررت  حبسهما أربعة أيام على على ذمة التحقيقات.

 

 


الشرقية

الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

مباحث التكنولوجيا

فاقوس

ابتزاز فتاة قاصر



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