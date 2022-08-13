ضبط سيارة بداخلها كمية من مخدر الحشيش والشابو والأسلحة النارية بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

تمكن ضباط مرور الاقصر، من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من مخدر الحشيش والشابو والأسلحة النارية وقطعتي آثار بمنطقة نجع الخطبة.

بداية تفاصيل الواقعة كانت باستيقاف سيارة ملاكي خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، للتحقق من الرخص، أمام فندق بشارع خالد بن الوليد بوسط المدينة، وعندما طلب ضابط المرور التراخيص فر هاربا بالسيارة واتجه ناحية مزلقان نجع الخطبة وصدم شخصا يقود دراجة نارية ، مما أدى لمصرع سائق الدراجة في الحال وبعدها ترجل من السيارة وفر هاربا، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حوالي 7 كراتين من مخدر الحشيش أي ما يقارب الـ 8 كيلو جرام، ونصف كيلو جرام من مخدر الشابو، وقطعتي آثار، بالإضافة إلى عشرات أشرطة البرشام المخدر وبندقيتين آليتين.

وتلقى الرائد أحمد جادو رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر بلاغا من رجال المرور، بالعثور على سيارة محملة بكميات كبيرة من مخدر الحشيش والشابو والاسلحة النارية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتتبع كاميرات المراقبة للوصول إلى سائق السيارة وتم ضبطه واعترف أنه كان ينقل المخدرات والأسلحة لشخص يدعى أحمد . ح. وشهرته ابو ندا مقيم بالزينية دائرة مركز شرطة طيبة شمال الأقصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.