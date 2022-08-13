شاب يضرب مثالا في الأمانة بعد إعادته 110 آلاف جنيه مفقودة إلى صاحبها في المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

فى كل موقف يثبت أبناء محافظة المنيا حرصهم الشديد على أداء الأمانة تمثل ذلك فى الشاب طارق رضا سليم، أبن قرية أطسا المحطة التابعة لمركز سمالوط عقب العثور على مبلغ مالى داخل حقيبه بالقرب من موقف سيارات حى الاخصاص شمال محافظة المنيا، وإعادتها لصاحبها بعد التأكد من أنه صاحب الحقيبه الأصلى باستخدام عقله قائلا "لكى يطمئن قلبى على توصيل الأمانه" رافضا الحصول على أى مكافأه مالية نظير أعادة المبلغ.

قال طارق الذى يبلغ من العمر21 عامًا أننى أثناء عودتى إلى قريتى فى اطسا المحطة وجدت حقيبه ملقاه على الأرض بالقرب من مزلقان حى الأخصاص، وكانت الحقيبه مغلقه، فلم أفتحها وقررت فتحها بعد العودة إلى المنزل.

وأضاف بالفعل رجعت إلى المنزل وأخذت أتفقد الحقيبه فوجدت بها مبلغ مالى كبير 110 آلاف جنيه، أخذت أفكر فى كيفية التوصل إلى صاحب الحقيبه حتى وجدت منشور من أحد الأشخاص من محافظة أسيوط يقول أنه فقد حقيبه دون الحديث عن المبلغ.

وقال طارق على الفور تواصلت مع صاحب البوست، واتفقنا على اللقاء لاعادة الحقيبه، ولكن فى تلك الأثناء لم أكن متأكد أنه صاحبها وخشيت أن اسلمها لشخص أخر فقررت أن اقتص من المبلغ 10 آلاف جنيه لحين رؤية من يدعى أنه صاحب الحقيبه، وبالفعل حضر شخص وقال انه من محافظة أسيوط وانه فقد الحقيبه فى تلك المنطقة، وعندما انتهى صاحب الحقيبه من فحص المبلغ اخبرنى انه يقل 10 آلاف جنيه وأنه متنازل عنه لى، فى تلك الأثناء اطمأن قلبى ورفضت أن أخذ أى شيء خاصة انه قال أن ذلك المبلغ مخصص لإجراء عملية جراحية.