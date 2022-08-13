سقوط 3 أشقاء من أعلى سطح عقار ومصرع أحدهم في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

سقط 3 أشقاء من أعلى سطح عقار بقرية في العياط، ما أسفر عن مصرع أحدهم، وإصابة الآخرين، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط 3 أشقاء من أعلى سطح عقار في قرية تابعة لمركز العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل لقى مصرعه، وأصيب اثنين من أشقائه، عقب سقوطهم من أعلى سطح العقار الخاص بهم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهما، والاستماع لأقوال والدي الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.