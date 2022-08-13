رفع وإزالة أكثر من 450 حالة إشغال مخالفة ببني سويف.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على ضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن ،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة،تطبيقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده رئيس مدينة بني سويف، وتضمن الإشارة إلى قيام الوحدة المحلية ، بتنظيم حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام والتي استهدفت الطريق الدائري حتى ميدان الأزهري، وشارع ترعة البوصة، ومنطقة حوض الدلالة، وشارع عبد السلام عارف وعدد من المواقع والأماكن بدائرة الوحدة المحلية، وذلك بالتنسيق والاشتراك مع شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد بكري رئيس قسم شرطة مرافق بنى سويف والمقدم يحيى صفوت رئيس مباحث قسم المرافق والمقدم محمد طاهر والرائد مصطفى أحمد وبمشاركة مسؤولي إشغالات الوحدة المحلية وشئون المناطق.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من 450 حالة إشغال ومخالفات بتلك المناطق، وإلزام الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم داخل الأسواق، فضلا عن إزالة معروضات تجارية وتعديات على الأرصفة وانتظار في أماكن غير مخصصه للانتظار ومراجعة كافة الرخص الخاصة بالمقاهي والكافيهات، بجانب التحفظ على موازين وكراسي وطاولات بلاستيكية وشيش وحوامل حديدية وغيرها؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن

من جهته أكد هاني الجويلي، رئيس المدينة، على الاستمرار في تنفيذ تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم بتكثيف الحملات للقضاء على إشغالات الطريق العام وإلزام الجميع بالقانون، حيث تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بعدم افتراش الأرصفة والالتزام بالأماكن المخصصة لهم.



رفع الإشغالات من الشوارع (1)



رفع الإشغالات من الشوارع (2)



رفع الإشغالات من الشوارع (3)