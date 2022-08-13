اليوم السابع
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حياة كريمة: مشروعاتنا تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمرأة

السبت، 13 أغسطس 2022 07:58 م
حياة كريمة: مشروعاتنا تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمرأة الدكتور حمدي ممدوح عضو الغرفة المركزية لمؤسسة حياة كريمة
ماجد تمراز

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قال الدكتور حمدي ممدوح، عضو الغرفة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الدعم والمتابعة لكل المبادرات الفرعية المُنبثقة من مشروع حياة كريمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يذاع على قناة "cbc": "مشروع حياة كريمة، ليس قائما على البنى التحتية والفوقية، وإنما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي والصحي، ومن أهم أهدافه هو إعادة بناء الشخصية المصرية المتكاملة بكل جوانبها، فضلا عن الاهتمام بالمرأة المصرية، لما لها من دور في المجتمع المصري، وعلى وجه الخصوص المجتمع الريفي".

وتابع: "التمكين الاقتصادي والاجتماعي والصحي، بالنسبة للتمكين الاقتصادي، فهناك عدد كبير للغاية من التدخلات وبروتوكولات التعاون مع الوزارات المختلفة، والبعض يظن أنه سيتم تقديم إعانات مادية للسيدات فقط، ولكن في الحقيقة أنه يتم عمل برامج تأهيل توظيفي للسيدات مع اختلاف مراحلهن العمرية، فضلا عن برنامج تكافل وكرامة".

ومن جانبها قالت ندا عبد الله، عضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة مشروع حياة كريمة، خلال لقائها بالبرنامج: "حياة كريمة بشكل عام تستهدف مجموعة من القطاعات، وأبرزهم المرأة المعيلة والأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل، والمرأة تشغل حيز كبير في مشروعات المبادرة وشريك أساسي بها".

وأضافت: "هناك مشروعات مختلفة ومبادرات خاصة بالمرأة وقوافل طبية ومشروعات تمكين اقتصادي للمرأة وحملات توعوية تهم قضايا المرأة مثل التوعية بأضرار الزواج المبكر وختان الإناث، ومبادرة حياة كريمة استكملت انتصار الإرادة السياسية للمرأة".


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

القرى

تطوير القرى

المرأة المصرية



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