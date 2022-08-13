حياة كريمة.. الكشف على 1885 مواطن من قرية 5 خفرع بالشرقية بقافلة طبية مجانية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1885 مواطن من أهالي قرية 5 خفرع التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية وحياة كريمة، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالي المدينة.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، وتم تحويل 19 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

أشار وكيل وزارة الصحة إلي أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل "الباطنة - الجراحة العامة – القلب – العظام – الأطفال - النساء والتوليد – الأسنان - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - أنف وأذن"، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، لافتاً إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين وكيفية الوقاية من إنتشار الأمراض الفيروسية.