حصاد الوزارات.. 13 وزيرا جديدا.. مجلس النواب يعتمد التعديل الوزارى الجديد

إعداد سيد الخلفاوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

13 وزيرا جديدا.. مجلس النواب يعتمد التعديل الوزارى الجديد

التعديل الوزاري.. رضا حجازي.. من معلم كيمياء إلى وزير التربية والتعليم

أخبار مصر.. رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة الطارئة بعد الموافقة على التعديل الوزاري

التعديل الوزاري..ننشر السيرة الذاتية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الجديد

التعديل الوزاري.. تعرف على الدكتور هانى سويلم وزير الرى الجديد

التعديل الوزاري.. حسن شحاتة من رئاسة اتحاد العمال لوزير القوى العاملة

غدا ارتفاع بالرطوبة وأجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

وزير الأوقاف يشكر الرئيس على تجديد الثقة به: "أسأل الله أن يوفقنا لخدمة الوطن"

40 عاما فى الهندسة.. السيرة المهنية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد.. إنفوجراف

التعديل الوزارى.. السيرة الذاتية للواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى

بدأ مسيرته معلم كيمياء.. السيرة المهنية لوزير التربية والتعليم الجديد (إنفوجراف)

السيرة المهنية لحسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد (إنفوجراف)

غدا.. سامح شكرى وكرم جبر يشهدان إطلاق أكبر برنامج لتدريب الإعلاميين الأفارقة

قائد نسور الجو.. السيرة المهنية لوزير الطيران الجديد (إنفوجراف)

من البحيرة للوزارة.. السيرة المهنية لوزير التنمية المحلية الجديد (إنفوجراف)

قيادة أكاديمية وثقافية.. السيرة المهنية لوزيرة الثقافة الجديدة (إنفوجراف)

نقابة البناء: اختيار حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة يؤكد الثقة فى اتحاد العمال

برلمانى منذ 2015.. السيرة المهنية لأحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الجديد (إنفوجراف)

رحلة دبلوماسية.. السيرة المهنية لـ سها سمير وزيرة الهجرة الجديدة (إنفوجراف)