وذكر بيان نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن عبد الله يأتي خلفا لفريدريك كيني من الولايات المتحدة الذي كان معارا من قبل المنظمة البحرية الدولية كمنسق مؤقت للأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك.

ووجه الأمين العام، الشكر لكيني لتفانيه وخبرته والتزامه وقيادته الممتازة في تنفيذ المبادرة التي تم إطلاقها في 22 يوليو الماضي لتمكين استئناف الصادرات من أوكرانيا من الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، عبر ممر إنساني بحري آمن.



ويتمتع عبد الله بخبرة تزيد على 30 عاما في مجالات الاستجابة الإنسانية والإدارة مع برنامج الأغذية العالمي بالإضافة إلى الخبرة المتخصصة في عمليات الطواريء وسلسلة التوريد والأمن.