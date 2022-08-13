جامعة الأقصر تواصل استقبال طلاب الثانوية بالمرحلة الأولى لتسجيل الرغبات

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، أنه يواصل مكتب التنسيق الإليكتروني بجامعة الأقصر، استقبال طلاب الثانوية العامة المتقدمين لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق للقبول بالجامعات، والتي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 15 من أغسطس الجاري.

ويضيف الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الجامعة تضم ثلاثة معامل بكليات الحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة والسياحة والفنادق، حيث تم تجهيزها بأفضل مستوى وذلك للعمل خلال فترة التنسيق لمساعدة الطلاب على إنهاء أعمال التنسيق الإلكتروني، خلال مراحل التنسيق المختلفة، مؤكداً على أن شئون التعليم والطلاب المركزية بالجامعة تتابع أعمال التنسيق أولًا بأول، بإشراف مندوب اتصال الجامعة من مكتب التنسيق الرئيسي لرصد أية ملاحظات وتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، أنه يتم متابعة تقديم طلبة الثانوية لرغباتهم بمعرفة فريق من مركز المعلومات أعمال التنسيق لمساعدة الطلاب ومعالجة أية مشكلة تقنية قد تواجههم خلال عملية التسجيل، في إطار حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب أثناء تسجيل رغباتهم، حيث كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ أعلنت مسبقًا الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولي وتشمل الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وعدد الطلاب: 22475، و الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بعدد الطلاب: 15220، والشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر وعدد الطلاب: 80063، باجمالى عدد الطلاب: 117758.