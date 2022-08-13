جامعة الأقصر تبدأ اليوم تلقى طلبات التقدم للمدن الجامعية

الأقصر - أحمد مرعى

تبدأ جامعة الأقصر اليوم السبت فى تلقى طلبات التقدم للمدن الجامعية للعام الجامعي 2023 / 2022 م ، وتستمر وحتى 15 / 9 / 2022م.



كان الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، أعلن عن موعد بدء التقدم للمدن الجامعية للعام الجامعي 2023 / 2022 م، مؤكدًا أنه يتم فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية لجميع الطلاب القدامى والجدد بدءً من يوم 13 / 8 / 2022 م، وحتى 15 / 9 / 2022م، على أن يتم فتح باب التقدم للطلاب الجدد مرحلة ثالثة من التنسيق إذا لزم الأمر لذلك.



وجاء هذا خلال انعقاد اجتماع لجنة متابعة الإجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات الإلكترونية برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي حسين، والذي استهل الجلسة بتقديم الشكر للأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة السابق على جهوده المتميزة التي بذلها خلال فترة توليه رئاسة الجامعة، ولما قدمه من إنجازات لجامعة الأقصر متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد في حياته العملية القادمة.



وأوصى رئيس الجامعة خلال الاجتماع بفتح المعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لمساعدة الطلاب في التسجيل على نظام المدن الجامعية، كما كلف مدير عام المدن الجامعية ومنسق الجامعة للمدن الجامعية بعمل دليل استرشادي يوضح للطالب خطوات الإلتحاق بالمدن الجامعية من التقدم حتى الموافقة على السكن ورفعه على موقع الجامعة.



ويمكن للطلاب راغبي التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية التابعة لجامعة الأقصر من خلال الدخول على الرابط: https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications، ويتم الضغط على "التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية"، ثم يتم تسجيل جميع بيانات الطالب بالنموذج، مع التأكد من اختيار الحالة الدراسية للطالب، قدامى أو مستجدين، وبعد الانتهاء من تسجيل جميع البيانات يتم الضغط على تسجيل طلب الالتحاق.

