تفاصيل إنشاء 105 عمارة وتسليمها للمواطنين كاملة الخدمات.. صور وفيديو

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة العريش بشمال سيناء، التشطيب النهائى للمرحلة العاشرة من مشروع إنشاء 105 عمارة تقع فى حى المساعيد غرب مدينة العريش.





قال قال المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء والتابعة لمنطقة تعمير سيناء، أنه من أكبر المشروعات التى تقوم بها الدولة فى شمال سيناء ويشمل إعادة تعمير وإنشاء 105 عمارة بحى المساعيد، والتى بدأت من رفع كفاءة العمارات ثم إعادة الإنشاء بتكلفة وصلت 445 مليون جنيه.



وأضاف، يجرى حاليا تنفيذ المرحلة العاشرة وتشمل 10 عمارات والتشطيب الخارجى والتسليم فى أكتوبر القادم.



وأشار المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إلى أن البناء الجديد يشمل دور أرضى و5 أدوار علوية، وكل دور يشمل 4 شقق مساحة كل شقة 100 متر، يتم تشطيبها بالكامل وتسليمها جاهزة بعد توصيل كافة المرافق.



الانشاء-فى-حى-المساعيد-غرب-العريش



العمل-فى-المرحلة-العاشرة-من-المشروع



العمل-فى-بناءً-وانشاء-جديد



الوحدات-السكنية



جانب-من-الإنشاءات



عمارات-تم-الانتهاء-من-ازالتها-والانشاء-من-جديد



عمارات-تم-تجهيزها



عمارت-يجرى-العمل-فى-تشطيبها



مهندس-ناجى-ابراهيم-رئيس-منطقة-تعمير-سيناء