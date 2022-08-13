تعيين 4086 شاباً واستخراج 5432 شهادة مهارة وترخيص مزاولة مهنة بالشرقية

كتبت ـ آية دعبس

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 4086 من شباب الخريجين منهم 23 من الأشخاص ذوي الإعاقة، بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتوفير 1104 فرص عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت باستخراج 5432 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة .

ومن جانبه، أشار أحمد عبد الهادي وكيل المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 295 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأسفر عن تحرير 119 محضر سلامة و 126 حالة غلق إداري ، والمشاركة في 141 قياس ميداني ومراجعتها لـ 41 منشأة ، وعقد 4 ندوات توعية .

وفى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 646 منشأة، وأسفر عن تحرير 144 محضراً ، وفضلاً عن التفتيش على 296 منشأة يعمل بها أطفال وتحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة ، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حقوق العمال المتمثلة في الحقوق التأمينية والحصول على الأجور والعلاوات الدورية والإجازات، وبدل رصيد الإجازات .

كما أشار وكيل المديرية إلى أنه في مجال التدريب المهني فقد ألحق ببرنامج التدرج المهني 800 صبي متدرج ، وألحق ببرنامج التدريب التحويلي 150 مستفيداً ، بهدف تأهيل الخريجين من خلال الدورات التدريبية التي تعقد بمركزي التدريب المهني التابعين للمديرية بهدف توفير العمالة الفنية المدربة المطلوبة لسوق العمل .