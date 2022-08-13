تعرف على موعد التقديم فى المدينة الجامعية بالإسكندرية للطلاب الجدد

أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن موعد التقديم لطلاب الثانوية العامة الجدد بدءا من 1 سبتمبر القادم حتى الخميس 15 سبتمبر والتقديم من خلال موقع الزهراء الخاص بالمدن الجامعية.
كما اعلنت المدينة الجماعية بالإسكندرية الاوراق المطلوبة فى التقديم هى:
1- طلب الالتحاق معتمد ومختوم من الكلية
2- عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح للكلية
3- صورة الاشعار الالكترونى بعد المراجعة
4- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى الطالب سارية
5- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى لولى امر الطالب سارية
6- عدد 12 صورة ضوئية حديثة.
تعرف على موعد التقديم فى المدينة الجامعية بالإسكندرية للطلاب الجددالسبت، 13 أغسطس 2022 06:00 ص
جامعة الإسكندرية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن موعد التقديم لطلاب الثانوية العامة الجدد بدءا من 1 سبتمبر القادم حتى الخميس 15 سبتمبر والتقديم من خلال موقع الزهراء الخاص بالمدن الجامعية.
الموضوعات المتعلقة
نائب رئيس جامعة الإسكندرية يستقبـل المستشار الثقافي لسفارة كوريا الجنوبيةالجمعة، 12 أغسطس 2022 10:48 ص
جامعة الإسكندرية: استضفنا لأول مرة طلاب الجامعات الأهلية والحكومية فى البطولة الشاطئية.. فيديوالخميس، 11 أغسطس 2022 11:00 م
رئيس جامعة الاسكندرية يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعيةالخميس، 11 أغسطس 2022 02:44 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة