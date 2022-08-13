تعرف على موعد التقديم فى المدينة الجامعية بالإسكندرية للطلاب الجدد

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن موعد التقديم لطلاب الثانوية العامة الجدد بدءا من 1 سبتمبر القادم حتى الخميس 15 سبتمبر والتقديم من خلال موقع الزهراء الخاص بالمدن الجامعية.





كما اعلنت المدينة الجماعية بالإسكندرية الاوراق المطلوبة فى التقديم هى:



1- طلب الالتحاق معتمد ومختوم من الكلية

2- عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح للكلية

3- صورة الاشعار الالكترونى بعد المراجعة

4- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى الطالب سارية

5- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى لولى امر الطالب سارية

6- عدد 12 صورة ضوئية حديثة.





