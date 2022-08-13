اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 06:58 ص
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تعرف على موعد التقديم فى المدينة الجامعية بالإسكندرية للطلاب الجدد

السبت، 13 أغسطس 2022 06:00 ص
تعرف على موعد التقديم فى المدينة الجامعية بالإسكندرية للطلاب الجدد جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن موعد التقديم لطلاب الثانوية العامة الجدد بدءا من 1 سبتمبر القادم حتى الخميس 15 سبتمبر والتقديم من خلال موقع الزهراء الخاص بالمدن الجامعية.


كما اعلنت المدينة الجماعية بالإسكندرية الاوراق المطلوبة فى التقديم هى:

1- طلب الالتحاق معتمد ومختوم من الكلية
2- عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح للكلية
3- صورة الاشعار الالكترونى بعد المراجعة
4- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى الطالب سارية
5- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى لولى امر الطالب سارية
6- عدد 12 صورة ضوئية حديثة.


 


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