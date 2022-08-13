اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أغسطس 2022 01:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على السيرة الذاتية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد

السبت، 13 أغسطس 2022 12:33 م
تعرف على السيرة الذاتية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى  وموافقة مجلس النواب على مشروع التعديل الوزارى .
 
 
والدكتور محمد أيمن عاشور حصل على البكالوريوس فى الأول من يونيو 1982، ودرجة الماجستير فى 28 ديسمبر 1986، ودرجة الدكتوراه فى 19 فبراير 1993، وحصل على جوائز عديدة من الدولة فى مجالات ألفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.
 
 
وشغل الدكتور محمد أيمن عاشور أستإذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، وشغل منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 
 
وآخر ما تولى الدكتور أيمن عاشور كان منصب عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ونائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات.

تعديل وزاري

مجلس النواب

جلسة طارئة لمجلس النواب

تعديل وزاري 2022

تعديل وزاري في مصر 2022

تعديل وزاري مصر

تعديل وزاري خلال ساعات

التعديل الوزاري 2022

لماذا تاخر التعديل الوزاري

كواليس التغيير الوزاري المرتقب

تغيير وزاري في مصر خلال ساعات

موعد التعديل الوزاري الجديد

تعديل وزاري وحركة محافظين 2022

التعديل الوزارى

حركة المحافظين

تعديل وزارى



الموضوعات المتعلقة

13 وزيرا جديدا في حكومة مدبولي.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري.. حجازي للتربية والتعليم.. وسويلم للري.. طه عيسى للسياحة.. والكيلاني للثقافة.. ومحمد صلاح الدين للإنتاج الحربي.. وهشام آمنة للتنمية المحلية

السبت، 13 أغسطس 2022 12:22 م

تفاصيل جلسة مجلس النواب لنظر تعديل وزارى يشمل 13 حقيبة.. فيديو

السبت، 13 أغسطس 2022 12:17 م

مجلس النواب يوافق على التعديل الوزارى.. يشمل 13 حقيبة وزارية

السبت، 13 أغسطس 2022 12:16 م

أحمد سمير وزيرا للصناعة ونيفين الكيلانى للثقافة وصلاح الدين للإنتاج الحربى

السبت، 13 أغسطس 2022 12:13 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة