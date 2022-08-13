اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات اتهام 3 أشخاص بخطف عامل بسبب عربة كارو فى الحوامدية

السبت، 13 أغسطس 2022 11:20 م
تحريات لكشف ملابسات اتهام 3 أشخاص بخطف عامل بسبب عربة كارو فى الحوامدية مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

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يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات فى واقعة اتهام 3 أشخاص باستدراج عامل واختطافه داخل سيارة فى الحوامدية لإجباره على الإرشاد عن مكان عربة كارو وحصان استولى العامل عليهما، وباعهما لأحد الأشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 

أثناء مرور رجال المباحث بقسم شرطة الحوامدية بإحدى المناطق التابعة لدائرة القسم، فوجئوا بشخص يستغيث، وتبين تعرضه للخطف على يد 3 أشخاص داخل سيارة، وبضبط المتهمين، ذكر المجنى عليه أن المتهمين احتجزوه لاتهامهم له بالاستيلاء على عربة كارو وحصان استولى عليهما فترة عمله بصحبة المتهمين، وأنهم اصطحبوه داخل السيارة لإرشادهم عن الشخص الذى باع له العربة والحصان، مشيرا إلى أنه انتهز مرور رجال المباحث واستغاث بهم.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

 

 

 

 

 


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