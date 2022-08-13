بعد علاجها لمدة 15 يوما.. عودة الدولفين طيبة لبيئتها واطلاق سراحها بمياه البحر الأحمر

تعاونت اليوم محميات البحر الأحمر، بالتنسيق مع معهد علوم البحار والمصايد، وجمعية المحافظة على البيئة في نقل دولفين مريض بعد شفاءه لبيئته الطبيعية بالبحر الأحمر، بعد علاج لمدة 15 يوما، بعدما حظيت برعاية خاصة حتي تماثلها للشفاء.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت عندما تبلغ لمحميات البحر الأحمر بالعثور علي دولفين بأحد شواطئ شمال الغردقة علي الفور انتقلت لجان من المحميات ومعهد علوم البحار وتم نقله بالتعاون مع جميعة المحافظة علي البيئة وتبين ان يعاني من جروح متفرقة بالزعنفة الزيلية وتمت اجراءات سريعة لإنقاذ حياته واطلق عليه طيبة.

بدأت الجهات المختصة بعملية إجراء مسح بحري لمعاينة الدولفين ظاهريا، حيث اتضح وجود إصابات ظاهرية عليه في الزعنفة الذيلية والجانبين، وتبين أنها آثار عض من سمكة قرش، وتم إخراج الدولفين من المياه في عملية استغرقت أكثر من 12 ساعة تقريبا .

نقلت الدولفين طيبة الي أحد الوحدات المجهزة للعلاج لتطبيق بروتوكول علاجي بمعرفة الدكتورة نهلة حسام من معهد علوم البحار، وتلاحظ تحسن حالة الدولفين التي تخضع حاليا للمتابعة، وبعد ايام من العلاج بدات في اصطياد وتناول السمك الذي يتم وضعه داخل الحوض محل العلاج مما أكد قدرتها على اصطياد السمك الحى فى البحر، بعد فحصها الطبي تبين تحسن حالاتها .