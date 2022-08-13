بعد علاجها لمدة 15 يوما.. عودة الدولفين طيبة لبيئتها واطلاق سراحها بمياه البحر الأحمر

تعاونت اليوم محميات البحر الأحمر، بالتنسيق مع معهد علوم البحار والمصايد، وجمعية المحافظة على البيئة في نقل دولفين مريض بعد شفاءه لبيئته الطبيعية بالبحر الأحمر، بعد علاج لمدة 15 يوما، بعدما حظيت برعاية خاصة حتي تماثلها للشفاء.
تفاصيل تلك الواقعة بدأت عندما تبلغ لمحميات البحر الأحمر بالعثور علي دولفين بأحد شواطئ شمال الغردقة علي الفور انتقلت لجان من المحميات ومعهد علوم البحار وتم نقله بالتعاون مع جميعة المحافظة علي البيئة وتبين ان يعاني من جروح متفرقة بالزعنفة الزيلية وتمت اجراءات سريعة لإنقاذ حياته واطلق عليه طيبة.
بدأت الجهات المختصة بعملية إجراء مسح بحري لمعاينة الدولفين ظاهريا، حيث اتضح وجود إصابات ظاهرية عليه في الزعنفة الذيلية والجانبين، وتبين أنها آثار عض من سمكة قرش، وتم إخراج الدولفين من المياه في عملية استغرقت أكثر من 12 ساعة تقريبا .
نقلت الدولفين طيبة الي أحد الوحدات المجهزة للعلاج لتطبيق بروتوكول علاجي بمعرفة الدكتورة نهلة حسام من معهد علوم البحار، وتلاحظ تحسن حالة الدولفين التي تخضع حاليا للمتابعة، وبعد ايام من العلاج بدات في اصطياد وتناول السمك الذي يتم وضعه داخل الحوض محل العلاج مما أكد قدرتها على اصطياد السمك الحى فى البحر، بعد فحصها الطبي تبين تحسن حالاتها .
من جانبه قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية أن بعد فترة من العلاج علي استمرت 15 يوما عادت الدولفين طيبة الي حياتها الطبيعية وتم اطلاق صراحها اليوم في منطقة الفانوس، حيث استطاع مجموعة من محميات البحر الاحمر وهيبكا ومعهد علوم البحار في بذل مجهود كبير، توفير الإمكانيات اللازمة لعملية نقل آمن للدولفين طيبة.
رجال المحميات فى انتظاره فى البحر
نجاح انطلاق الدولفين
أثناء إخراج الدولفين طيبة من المياه
استطاعته علي صيد اسماك حية داخل الخوض
الدولفين طيبة داخل الحوض
انطلاق الدولفين فى البحر
بدأ تحسن الدولفين طيبة
بداية نقله للبحر مرة أخرى
تعاون بين الجهات البحرية لنقله
علاج الدولفين استمر لمدة 15 يونا
نقل الدولفين طيبة للبحر
وضعه فى حوض مياه وبدأ رعايته
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة