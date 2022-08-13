انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب اندلاع حريق بشقة في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بشقة سكنية، بمنطقة بولاق الدكرور، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.