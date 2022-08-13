الهلال الأحمر بشمال سيناء ينفذ دورة إسعافات للرائدات الريفيات

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء تنفيذ دورة إسعافات أولية للرائدات الريفيات بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية.

شاركت فى الدورة 20 رائدة ريفية تابعة لإدارة العريش و الحسنة و نخل و الشيخ زويد، و تم تنفيذ التدريب ضمن مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء، اعقبها تسليم الشهادات بحضور و اشراف كل من علي غيط وكيل وزارة التضامن شمال سيناء، الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، والدكتورخالد زايد ممثل الجميعة المشاركة، وسحر عبدالخالق بالمركز العام للهلال الأحمر المصري.

وقال الدكتور مصطفى المالح رئيس فرع الهلال بشمال سيناء ، ان هذا النشاط استمرار لجهود جمعية الهلال الأحمر المصري فى خدمة أهل سيناء، لافتا انه تم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ك تقديم المساعدات الإنسانية لمحافظة شمال سيناء ، وقام فريق تحسين سبل المعيشه"المشاريع الاقتصادية"(MEI) بالتوجه بزيارة ميدانية لقرية ابو عاصي وتجمعات الغراء، وتسجيل الاسر بهدف تحقيق سبل معيشه للأسر الأكثر احتياجًا.

اضاف انه تم بالتعاون نادي السعادة لكبار السن، عمل احتفالية و فقرات ترفيهية تجمع بين 60 عضو من أعضاء الجمعية بالإضافة إلى 15 طفل، وتم تنفيذ أنشطة الدعم النفسى والفقرات الفنية والتفاعلية، والترفيهية.