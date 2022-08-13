المتسوقون المذعورون يفرغون أرفف المياه المعبأة فى بريطانيا بسبب الجفاف.. صور

كتبت: شيماء عبد المنعم

أفرغ المتسوقون المذعورون أرفف السوبر ماركت من المياه المعبأة فى زجاجات فى بريطانيا بسبب الجفاف، حيث يحث رؤساء شركات المياه، الناس لاقتصار الاستحمام على أربع دقائق، وإلقاء مياه الاستحمام على النباتات وعدم غسيل السيارات للمساعدة فى معالجة الجفاف فى إنجلترا.

وأعلن عن الجفاف، يوم الجمعة، لنصف إنجلترا، وهو الأول منذ عام 2018، على الرغم من أنه تم إنهاء هذا الجفاف بسرعة بسبب هطول أمطار غزيرة، وعلى الرغم من خطر هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية يوم الاثنين، فمن غير المرجح أن يشهد معظم جنوب إنجلترا أمطارًا غزيرة حتى سبتمبر.



ارفف السوبر ماركت خالية من مياة الشرب

وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه مع ارتفاع درجات الحرارة فى بريطانيا أكثر من أجزاء من منطقة البحر الكاريبى يوم الجمعة، وضع متجر Aldi فى لندن ملصقات تقصر السماح للعملاء بشراء ما بين ثلاث وخمس زجاجات من مياه الشرب لكل شخص وسط الذعر فى الشراء، لكن ألغى المتجر فيما بعد هذه الإخطارات.

وإذا لم تهطل الأمطار فى الأسابيع المقبلة، فقد يُمنع الملايين أيضًا من تنظيف أى مركبات ومبانى ونوافذ، وقد يعنى أيضًا ترشيد المياه للأسر، وطُلب من البريطانيين سكب ماء الاستحمام على النباتات، والحد من الاستحمام لمدة أربع دقائق، ووضع كمية أقل من الماء فى الغلاية، وغسل كميات كاملة من الغسيل فى الغسالات وتشغيل غسالة الصحون مرة واحدة يوميًا كحد أقصى.



أزمة فى المياه المعدنية ببريطانيا

واستجابةً لنصائح شركات المياه، شعر الناس بالذعر من شراء المياه المعبأة، تاركين أرفف السوبر ماركت فارغة، فيما اضطر الموظفون إلى ترك لافتات تقصر العملاء على خمس زجاجات مياه مفردة لكل منها.

وحثت كل من Affinity و Wessex Water ، اللذان يغطيان 2.8 مليون شخص فى جنوب غرب إنجلترا، عملائهم على قطع فترة الاستحمام لمدة أربع دقائق، مضيفين أنهم بحاجة إلى تنظيف المرحاض "فقط عند الحاجة" أو جمع المياه من الصنابير الجارية إلى الشطف، بدلا من ذلك.



التهافت علي شراء المياة خوفا من الجفاف

وحثت شركة Anglian Water ، التى تغطى ما يقرب من سبعة ملايين شخص فى شرق إنجلترا وهارتلبول، الناس على استخدام مياه أحواض فى الحدائق، بينما قالت Thames Water إنه يجب على العملاء التحقق من وجود تسرب فى مراحيضهم، ورش النباتات بالماء فى الصباح، وإغلاق الصنبور عند تنظيف الأسنان.

ومن المقرر أن تستمر تحذيرات الطقس القاسية من قبل مكتب الأرصاد الجوية طوال عطلة نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية فى لندن.



لافتات لشراء حد معين من المياه