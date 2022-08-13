الكهرباء: استخدام التكييف بهذه الطريقة يساعد على ترشيد الاستهلاك

كتبت ــ رحمة رمضان

نصح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، المواطنين باتباع خطوات ترشيد استهلاك أثناء تشغيل تكييف الهواء وضبطه على درجة 25 لخفض فاتورة الكهرباء الشهرية.

وهناك بعض النصائح الهامة لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل التكييف، التى أعلنتها وزارة الكهرباء لتقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية و الحصول على أعلى كفاءة للتكييف وهى كالآتي:

1-يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكييف للتخلص من الهواء الساخن.

2- تشغيل التكييف على درجة 25.

3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

4-التأكد من غلق كافة النوافذ والأبواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.

5-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.