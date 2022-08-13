اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 02:28 م
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القبض على الزوج المتهم بسكب مياه نار على زوجته لخلافتت بينهما بالشرقية

السبت، 13 أغسطس 2022 02:12 م
القبض على الزوج المتهم بسكب مياه نار على زوجته لخلافتت بينهما بالشرقية حملة أمنية - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على الزوج المتهم بإصابة زوجته بحروق متعددة بالوجه والبطن، إثر إلقاء مادة  كيميائية عليها" ميه نار" بسبب خلافات بينهما، وتم اصطحابه إلى مركز شرطة أبو كبير للتحقيق معه.

تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى ههيا للحروق، بوصول" ل ح م" 35 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز شرطة أبوكبير، مصابة بحروق بالوجه والبطن، إثر سكب مادة كيماوية "ميه نار" عليها.

وتبين من التحريات الأولية قيام الزوج "نادر ع ش"  42 عاما عامل بمحل كشرى مقيم دائرة مركز أبوكبير،بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، تم القبض على الزوج  لمناقشته والوقوف على أسباب ارتكابه الواقعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 

 

 


الشرقية

ميه نار

مستشفى ههيا للحروق

اصابة ربة منزل

ابوكبير



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