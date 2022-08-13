العثور على شخص في حالة إعياء توفى قبل وصوله المستشفى بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

عثر عدد من أهالي قرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، على شخص في حالة إعياء شديدة وغارقًا في دمائه أمام مدخل القرية، ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، لكنه توفي قبل وصوله، وبسؤال والده، أكد أن نجله ترك المنزل منذ فترة، وأنه دائم تعاطي المواد المخدرة ويعالج منذ فترة بإحدى مصحات علاج الإدمان.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول "ع.و.ع.الـ" 43 عامًا، ومقيم قرية "كفر عبد الأمين" جثة هامدة، وبه نزيف نتيجة إصابته بجرح بالعانة.

بانتقال ضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والده "و.ع.ال"70عامًا، عامل، ومقيم بذات القرية، قرر بقيام نجله بترك المنزل منذ فترة واليوم ورد له اتصال تليفوني بعثور الاهالي على نجله، مصاب بحالة أعياء امام مدخل قرية "البلامون"، فقاموا بنقله بسيارة الاسعاف الى المستشفى الا انه توفى قبل وصوله، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأضاف بانه دائم التعاطي المواد المخدرة وكان يعالج منذ فترة باحدى مصحات علاج الادمان، وأكد تقرير مفتش الصحة بعد الكشف الطبى الظاهري، وجود جرح بالعانة ونزيف أدى الى الوفاة ، ولا توجد اصابات ظاهرية أخرى، تحرر عن ذلك المحضر اللازم،و العرض علي النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.