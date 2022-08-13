السجن المؤبد لشقيقين وآخرين بتهمة خطف شخص بالإكراه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت ، بمعاقبة المتهمين" ع.أ" وشقيقه "س.أ" و"م.ع" و"ي"ع" بالسجن المؤبد لاتهامهم بخطف المجنى عليه"أ.ش" بالاكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد حلاوه وأحمد ابو القاسم بامانة سر عبد المنصف براهيم وعاطف رمسيس.

تعود احداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين تهمة خطف المجنى عليه تحت تهديد السلاح مقابل دفع الدية ، وبعد تقنين الاجراءات واجراء التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة وتم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت احاتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.



