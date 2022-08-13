الداخلية تداهم 4 مواقع الكترونية بالقليوبية تبث محتوى مقرصن

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة باشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام (شقيقين) بإنشاء وإدارة (4) مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى، حيث يقوما من خلالها ببث المحتوى المقرصن المملوك لمختلف شركات الإنتاج الرياضى وهيئات البث الإذاعى المصرية والأجنبية ، وإنهما يستهدفان إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم ، محققين أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنهما قد إتخذا من مسكنهما مقراً لإدارة تلك المواقع والمنصات مستخدمان أحدث أساليب التخفى الرقمى للهرب من الملاحقة الأمنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن القليوبية ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما..وبالتفتيش فى حضورهما أمكن ضبط (2 جهاز "لاب توب" محملين بـــ"برامج وأدوات قرصنة إلكترونية وتخفى رقمى" – آثار ودلائل على إدارتهما لعدد 4 مواقع إلكترونية تُستخدم لبث المصنفات المقرصنة لتحقيق أرباح من الإعلانات – ملفات تثبت وجود تحويلات نقدية متحصل عليها من إحدى الشركات ناتجة عن أرباح الإعلانات وفقاً لنسب المشاهدات" – وحدة معالجة مركزية محمل عليها العديد من البرامج والتطبيقات الخاصة بالحاسب الآلى ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات - 2 هاتف محمول خاصين بالمتهمان عليهما آثار ودلائل على إدارتهما لتلك المواقع ومحادثات حول الحسابات البنكية الأجنبية المستخدمة لتداول الأرباح مع شرح كيفية إستلام الأموال الواردة من الإعلانات على المواقع الإلكترونية – راوتر – جهاز إستقبال البث اللاسلكى – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما غير المشروع) .. وبمواجهتهما أقرا بأنهما مالكى ومديرى المواقع الإلكترونية المشار إليها وإرتكابهما لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى ، وأن المبالغ المالية المضبوطة هى من متحصلات نشاطهما غير المشروع .