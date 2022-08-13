التصريح بدفن سيدة قتلها شقيقها ببورسعيد والأهالي يؤدون صلاة الجنازة.. صور

أدت أسرة السيدة التي قتلها شقيقها بمساكن الأمل الجديد نطاق حي الضواحي في محافظة بورسعيد، صلاة الجنازة، اليوم السبت، داخل مستشفى النصر التخصصي في محافظة بورسعيد، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بالتصريح بالدفن.

وتوجهت أسرة السيدة لدفن جثمانها بمسقط رأسها في قرية "العجيرة" إحدى القرى التابعة لمركز المنزلة في محافظة الدقهلية، وذلك عقب انتهاء إجراءات تشريح الجثمان والتصريح بالدفن.

وسادت حالة من الاستياء الشديد بين أفراد أسرة السيدة التي قتلها شقيقها، مؤكدين على أنهم في انتظار الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومعربين عن ثقتهم في القضاء المصري العادل.

وكانت النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، قد أمرت بتشريح جثة السيدة إيمان جمال أبو السعود، صاحبة الـ30 عامًا، التي اتهم شقيقها "ج" بقتلها على سلم منزل بمساكن الأمل الجديد نطاق حي الضواحي، حيث انتقلت جهات التحقيق إلى موقع حادث قتل فتاة على يد شقيقها، وعاين وكيل النائب العام بنيابة الضواحي، الجثة ومسرح الجريمة، وذلك بعد دقائق قليلة من تلقي البلاغ، وأمرت جهات التحقيق في بورسعيد، بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى النصر التخصصي، واستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، حيث يجرى الآن تشريح جثتها بمستشفى النصر التخصصي.

يشار إلى أن اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، قد تلقى بلاغاً من أهالي منطقة الأمل بمقتل سيدة تدعى: إيمان جمال أبو السعود، 30 عامًا، عقب تلقيها عدة طعنات متعددة، وذلك في عقار رقم 17 بنطاق منطقة الأمل في حي الضواحي، فوجه رجال المباحث بسرعة الوقوف على ملابسات القضية، وضبط المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم بالقتل هو شقيق المجني عليها، وجرى ضبط المتهم بعد دقائق من ارتكابه الواقعة، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية للوصول إلى ملابسات وأسباب الجريمة.