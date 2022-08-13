اليوم السابع
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التحقيق مع متهم بحيازة سجائر مهربة جمركيا في الجيزة

السبت، 13 أغسطس 2022 02:43 م
التحقيق مع متهم بحيازة سجائر مهربة جمركيا في الجيزة حملة تموين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف مالك محل تم ضبطه وبحوزته كمية من السجائر مجهولة المصدر في الجيزة، أن السجائر مهربة جمركيا، وتحصل عليها من أحد الأشخاص، لطرحها للبيع، وتحقيق مكاسب مادية.

وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ قرار بشأنها، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق معه في الاتهام الموجه إليه، بحيازة سجائر مهربة جمركيا ومجهولة المصدر بدون مستندات بقصد الاتجار.

وتم ضبط المتهم خلال حملة تموينية، حيث تم ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بالجيزة، وبحوزته 1927 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، مهربة جمركياً بدون مستندات "مجهولة المصدر" للإتجار بها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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