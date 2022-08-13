التحريات تكشف ملابسات مصرع طفل وإصابة آخرين في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كواليس مصرع طفل وإصابة أخرين، في إحدى قرى العياط، حيث تبين أن الأطفال الثلاثة أثناء لعبهم أعلى السطح، انهار عليهم أحد أعمدة العقار، ما تسبب في وفاة الطفل متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وإصابة الآخرين.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل في إحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامود خاص بعقار، سقط على 3 أطفال أثناء لعبهم أعلى السطح، مما أدى لمصرع أحدهم، وإصابة اثنين.

تم الاستماع لأقوال مالك المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.