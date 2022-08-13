البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان مدرسة جديدة بحدائق الأهرام

كتب ـ سيد الخلفاوى

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدرسة جديدة بحدائق الأهرام، وذلك بحضور الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب .

واستمع البابا تواضروس ومحافظ الجيزة لشرح تفصيلي عن المدرسة والتي تعد إسهاما جديدا للمنظومة التعليمية علي أرض الجيزة .

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن ملف التعليم في محافظة الجيزة قد حظي بجانب كبير من الدعم في مسيرة النهضة التعليمية التي أطلقها الرئيس السيسي، والتى تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها وتحقيق أهدافها العامة باعتبار جودة التعليم حقا أساسيا من حقوق الإنسان، حيث وصلت قيمة ذلك الدعم إلى 4,3 مليار جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتوفير مناخ ملائم لتحصيل الطلاب وتحقيق رؤية الدولة .

مشيراً إلى أن افتتاح هذا الصرح التعليمي بحدائق الأهرام جاء مواكبا لطفرة تنموية كبيرة يشهدها القطاع بالكامل لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل جميع العقبات أمامهم وهو الهدف الذي يسعي إليه الجميع لتؤتي أعمال التطوير ثمارها.

وحرص البابا تواضروس والمحافظ على تفقد منشآت وتجهيزات المدرسة المختلفة والتى أثنى عليها الجميع، مؤكداً على جودة المدارس التى تتبع إداريا الكنيسة الأرثوذكسية والتى تحظى بتاريخ حافل في دعم مسيرة التعليم وتضم في جنباتها أبناء المصريين من المسيحيين والمسلمين الذين يتسابقون للالتحاق بجميع مراحل التعليم فيها لسمعتها الحسنة وحصول أغلبها على شهادات الجودة العالمية بجانب النظام الصارم والاختبارات القوية التي تكون شرطا أساسيا للالتحاق.

وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثاني على ما تبذله الكنيسة المصرية من مشاركة تنموية حقيقية في بناء الوعي الوطني ونشر المحبة والتسامح والتعايش.