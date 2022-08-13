الانتهاء من تطهير مروقات وخزانات المحطات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد.. صور

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه تابع بنفسه لحظة بلحظة استخدام أحدث الأساليب الممكنة في عملية غسيل خزانات المحطات وتطهير المروقات، حيث تمر بعدة مراحل منها تفريغ المروق من المياه وإزالة الرواسب الموجودة بقاع المروق وتنظيف الجدران بالمياه النظيفة وإزالة العوالق المترسبة وتعقيمه، مع تسليك الثقوب المتواجدة بقاع المروق والناقلة للمياه من بئر التوزيع للمروق وكذلك عمل الصيانة المطلوبة لمكونات المروق.

وقال اللواء عصمت، انه الأعمال شملت صيانة خطوط السحب والطرد، وتطهير كميات هائلة من الرواسب، كما تم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وتم عمل صيانة بأحواض التهوية، وصيانة وتطهير لحوض الترسيب، وصيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحى، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة، وطلمبات التجفيف، بمحطات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أجراء عملية الغسيل الدوري للشبكات أثناء عملية تطهير المروقات وغسيل الخزانات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، وأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائى، بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن.

ولفت اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من أصلاح جميع الكسور والأعطال المفاجئة خلال الـ 24 ساعة في شبكات وخطوط مياه الشرب بمحافظات، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، منها أصلاح كسر مفاجئة في خط 600 مم بالقنطرة غرب، وإصلاح خط قطر 4 بوصة بمدينة المستقبل، واصلاح كسر مفاجئ في خط 6 بوصة بمدينة فايد، وإصلاح خط قطر 10 بوصة المغذي من محطة التوطين بالقنطرة شرق الجديدة للقنطرة شرق القديمة.