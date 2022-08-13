استكمال مشروعات إحلال البنية التحتية للقضاء على مشاكل المياه والصرف بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، أن خطة العام المالى الحالى 2022/2023 تستهدف استكمال العمل لإحلال وتجديد البنية التحتية، وخاصة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات، إستكمالاً للجهود المبذولة لمواصلة مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية، مع دعم المحطات والروافع.

وأشار محافظ أسيوط، خلال بيان صحفى، إلى أنه سيبدأ العمل فى شارع كسر الحجر والشوارع الجانبية، ليعقب ذلك أعمال الرصف والتطوير والتجميل بداية من ميدان مجدى يعقوب أمام محكمة أسوان وحتى مستشفى أسوان الجامعى ، ثم كوبرى السيل العلوى للسيارات.

ووجه "عطية"، مسئولى كافة الجهات المعنية بالتنسيق المسبق قبل بدء الأعمال ، مع وضع خطة لمسارات بديلة مع إدارة مرور أسوان ، وخاصة القادم من الإشارة القديمة سيتجه شمالاً تجاه مقبرة العقاد ، أما القادم من ميدان العقاد سيتجه أما فى شارع الغازات أو إستكمال شارع كسر الحجر ، وبالنسبة للمتجه من شارع الكورنيش إلى الشيخ هارون والسيل سيسلك شارع الغازات أيضاً وذلك من أجل تسهيل الحركة المرورية وتخفيف المعاناة عن المواطنين سواء المشاة أو سائقى المركبات المختلفة.

ومن جانبه، أوضح يحيى أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بأنه سيتم الإسراع بوتيرة العمل بشارع الفنادق وذلك لتركيب خطوط مياه الشرب الجديدة والمربوطة بالخزان الأرضى الجديد الذى سيتم إنشاؤه بسعة 7 الأف م3 لدعم وتحسين المياه بمناطق وسط وغرب المدينة بخطى مجموع أطوالهم 1700 متر ، وبأقطار تتراوح ما بين 500 مللى إلى 800 مللى.

وتابع، بأن ذلك سيستكمل بشارع كسر الحجر من خلال خطين رئيسيين مجموع أطوالهم 2500 متر ، إحداهما قطره 560 مللى فى المسافة من المحكمة وحتى مزلقان السيل ، والآخر بقطر 355 مللى فى المسافة من ملاهى بكار وحتى مطلع الأدارسة بالشيخ هارون وذلك لمدة شهر للقضاء نهائياً على أى مشاكل متعلقة بضعف وإنقطاع مياه الشرب فى وسط المدينة ، بالإضافة إلى الحد من مشاكل طفح الصرف وذلك بعد توسعة أقطار المواسير ، ومراعاة جودتها وملائمة نوعيتها للتربة.