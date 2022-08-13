إيقاف حالات بناء مخالف بقرى مركز بنى سويف.. اعرف التفاصيل

بنى سويف - هانى فتحى

قاد هاني الجويلي، رئيس مدينة بنى سويف، حملة لمتابعة أعمال إيقاف حالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني لقرية إبشنا، والتحفظ على معدات البناء (خلاط أسمنت) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية،فيما تمت إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 100م من الأرض الزراعية بزمام القرية.

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة واستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال العطلات الرسمية، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراض الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية.

شدد المحافظ فى بيان له، على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.