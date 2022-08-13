إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير كفاءة 64 مدرسة خلال عام 2022 في الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه تم الإعلان عن طرح إنشاء وإحلال وتجديد، وتطوير ورفع كفاءة 64 مدرسة وإدارة تعليمية بنطاق محافظة الدقهلية خلال عام 2022 من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك بتكلفة تقديرية 345 مليون جنيه بمراكز ومدن وقرى الدقهلية.

واوضح "مختار" أن مدارس الإنشاء والإحلال والتجديد عددها 19 مدرسة تبلغ تكلفتها التقديرية 250 مليون جنيه، ومدارس التطوير ورفع الكفاءة عددها 42 مدرسة تبلغ تكلفتها التقديرية 85 مليون جنيه، واما عن الادارات التعليمية التى تقرر تطويرها ورفع كفاءتها عددها ادارتين وكذا مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وتبلغ تكلفتها الاجمالية 10 ملايين جنيه.

وقال "مختار" أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطنى الدقهلية فى كافة قطاعات المرافق والخدمات وفى مقدمتها المدارس بهدف العمل على تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة فى التعليم بمراحله المختلفة على مستوى المحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية أن مدارس الإنشاء والإحلال والتجديد تتضمن، الاحلال الكلى لمدرسة أشمون الرمان للتعليم الأساسى بمركز دكرنس، واحلال جزئى لمدرسة كفر الصلاحات الإعدادية الثانوية بمركز بنى عبيد، واحلال كلى لمدرسة كفر ابو على الابتدائية بمركز دكرنس، واحلال جزئى لمدرسة ميت طريف الإعدادية المشتركة بمركز دكرنس، واحلال كلى لمدرسة الحدادة الابتدائية المشتركة بمركز بنى عبيد، وتوسع وصيانة مدرسة الشهيد رمضان ابراهيم البسيونى الابتدائية بمركز منية النصر، وتوسع وصيانة مدرسة بلقاس الثانوية الاميرية بنين بمركز بلقاس، واحلال كلى لمدرسة منشاة البدوى للتعليم الأساسى 2 بمركز طلخا، واحلال جزئى للمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة دكرنس، واحلال كلى لمدرسة عزبة ابو غانم الابتدائية بمركز طلخا، وتوسع مدرسة دقادوس الرسمية للغات بمركز ميت غمر، وانشاء مدرسة الحاجه وجيهه ابراهيم للتعليم الأساسى بمركز منية النصر، ومدرسة الحاج السيد محمد شيحه الثانوية بدكرنس، وانشاء مدرسة عزه ابو العلا الابتدائية بمركز دكرنس، واحلال كلى وصيانة مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركة بمركز منية النصر، وتوسع وصيانة مدرسة كفر البرامون للتعليم الأساسى بمركز المنصورة، واحلال كلى مدرسة الشهيد صلاح عبد العظيم الجميعى الإعدادية بنات بمركز المطرية، واحلال كلى مدرسة البرجاس الابتدائية بمركز السنبلاوين، واحلال كلى مدرسة الشهيد السيد جمعه دياب الابتدائية بمركز دكرنس.

وأضاف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية أن مدارس التطوير ورفع الكفاءة تشمل مدارس بقرى مراكز المحافظة، ففى مركز ومدينة السنبلاوين تتضمن مدرسة ابو القراميط الابتدائية، ومدرسة المستشار محمود جعفر الإعدادية، ومدرسة الزريقى الابتدائية، ومدرسة عزبة عرب المحجوب، ومدرسة سعيد برهان الويشى الابتدائية، ومدرسة النهضة الابتدائية، ومدرسة ناصر الابتدائية بديو الوسطى، ومدرسة الشهيد فرج محمد فرج الابتدائية، ومدرسة منشاة عزت، ومدرسة برج النور العرب الابتدائية.

وفى مركز ومدينة المنزلة تتضمن مدرسة الخليفة عبده عوض الفروسات الابتدائية 2، ومدرسة محمد لطفى الأمام الإعدادية، ومدرسة الشبول الابتدائية، ومدرسة العزيزة الإعدادية بنات، ومدرسة الرودة الابتدائية، ومدرسة الشيخ شعيب الابتدائية، ومدرسة بنى هلال الابتدائية.

وفى مركز ومدينة ميت غمر تتضمن مدرسة أحمد شعيب الإعدادية، ومدرسة سرنجا الإعدادية، ومدرسة الحاكمية الابتدائية، ومدرسة ميت الفرماوى الابتدائية 2، ومدرسة السادات الابتدائية، ومدرسة هلا الإعدادية ومدرسة السادات الإعدادية.

وفى مركز ومدينة اجا تتضمن مدارس التطوير ورفع الكفاءة، مدرسة البهو فريك الإعدادية، ومدرسة أحمد دويدار الابتدائية، ومدرسة فيشا بنا الإعدادية، ومدرسة الإحرار الابتدائية، ومدرسة تلبنت قيصر، ومدرسة ابو بكر الصديق بشنيسا، ومدرسة محمد عبده الفرماوى، ومدرسة بقطارس الإعدادية، ومدرسة ميت أشنا، ومدرسة احمد أبو بكر أمين.

وفى مركز ومدينة بلقاس قال أن مدارس التطوير ورفع الكفاءة تتضمن مدرسة بسنديلة الثانوية، ومدرسة الأمام الشافعى الابتدائية، ومدرسة منشأة أبو الفتوح الابتدائية، ومدرسة كفر الغنامة الابتدائية، ومدرسة الشهيد سامح الرفاعى الابتدائية، ومدرسة المعصرة الإعدادية المشتركة، ومدرسة بصار للتعليم الأساسى 33، ومدرسة الشهيد احمد وجدى فتح الله الإعدادية،

وأشار إلى أنه التطوير ورفع الكفاءة يشمل أيضا مبنى مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وكذلك الإدارة التعليمية بتمى الامديد، والدارة التعليمية بدكرنس.

وأشاد "مختار" بجهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية فى نطاق محافظة الدقهلية من خلال طرح هذا العدد الكبير من المدارس بمراكز ومدن وقرى المحافظة بما يلبى احتياجات ومطالب ابناء المحافظة ويساهم بشكل كبير فى خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم.