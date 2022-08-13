اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا

السبت، 13 أغسطس 2022 07:35 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا حادث - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم السبت، فى انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوى بمركز أبوتشت شمالى قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة عنايات عبدالعزيز حسن، 63 عاما، باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وأحمد كمال نور 34 عاما، باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وسارة عبدالوهاب خلف، 27 عاما، بخلع بالكتف الأيمن، فى انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوى بمركز أبوتشت شمالى قنا.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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انقلاب ميكروباص

ابوتشت

اخبار قنا



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