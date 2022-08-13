إصابة سيدة على يد زوجها بطعنة في البطن بسبب خلافات بينهما..والأمن يضبط المتهم

القليوبية إبراهيم سالم

أصيبت ربة منزل بجرح طعني في البطن، بمنطقة بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، على يد زوجها، خلال مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب الخلافات الزوجية، قام خلالها الزوج بتسديد طعنة لها باستخدام سلاح أبيض "سكين"، جرى نقل المصابة لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال ربة منزل مصابة بجرح طعني نافذ بالبطن، وتم حجزها للعلاج.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "ر م ع"، 25 سنة، ربة منزل، مقيمة بطا دائرة مركز بنها، بجرح طعني نافذ بالبطن، حيث اتهمت المصابة زوجها "م ع ع"، 31 سنة، عامل، بالتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وذلك خلال مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب خلافات الزوجية، قام خلالها الزوج بتسديد طعنة لها.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن حالة المصابة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.