اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إتلاف كميات ضخمة من الكوكايين والحشيش بالقنيطرة المغربية

السبت، 13 أغسطس 2022 06:46 م
إتلاف كميات ضخمة من الكوكايين والحشيش بالقنيطرة المغربية كوكايين - أرشيفية
وكالات

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أتلفت المصالح الجمركية المغربية في مدن الرباط وسلا والقنيطرة كميات كبيرة من المخدرات.

وأوضح بلاغ للجمارك أن "المخدرات التي تم إتلافها مكونة، على الخصوص من 17396 قرص مهلوس، و 548 غرام من الكوكايين، و130 غرام من الهيروين، إضافة إلى 142 كلغ 341 غرام من مخدر الشيرا و854 كلغ من الكيف".

وأشار إلى أن "عملية الإتلاف هذه تمت على مستوى المنطقة الكائنة بالطريق 206 كلم 1.7 الضفة اليمنى لنهر سبو بالقنيطرة تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة وبحضور ممثلي السلطات المحلية والأجهزة الأمنية المعنية".

وبحسب المصدر ذاته فإن "كميات المخدرات التي تم إتلافها، عن طريق الحرق، خلال هذه العملية، هي حصيلة عمليات الحجز التي قامت بها مختلف المصالح الأمنية العاملة على امتداد النطاق الترابي لجهة الرباط-سلا-القنيطرة".


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