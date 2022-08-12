27.8 مليار جنيه أقساط شركات التأمين خلال 6 أشهر.. و12.9 مليار تعويضات

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 وبلغت 27.8 مليار جنيه مقابل 24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 13.1%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 10.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 10.76 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 0.9%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 16.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 13.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 22.6%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 12.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 11.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 15%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.96 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 5.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة انخفاض 5.7%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 7.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 5.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 33.4%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 بين 23.2 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 22.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 3.8%، و 4.5 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 2.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 108.2%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 11.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 10 مليارات جنيه بنسبة نمو 15.1%، و 1.4 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 14.1%.