وكيل الزراعة بالشرقية : زيادة المساحات المنزرعة بدوار الشمس إلى 18 ألف فدان

تزيّنت حقول محافظة الشرقية، بمحصول دوّار الشمس والمعروف بـ"عبّاد الشمس" ، الذي اتجه الكثير من أهالي المحافظة خلال السنوات الماضية لزراعته وسط محاصيل الخضروات، كونه محصولاً عالي الجودة، كما أنّه يُباع بأسعار عالية، حيث يعد هذا العام الذى تحظى الشرقية بزراعته بمساحات لم تشهدها المحافظة من قبل.

قال المهندس على لاشين، وكيل مدير الزراعة بالشرقية، إن المساحة المنزرعة هذا العام من عباد الشمس بلغت 18 الف فدان، و تبدأ عملية زراعته في شهري مايو ويونيو، وعروة أخرى في شهري يوليو وأغسطس، تستمر الواحدة منهما لمد 90 يوماً حتى ينتهي حصاده، وتتم عملية النضج بعد 70 -95 يوما حسب الصنف المنزرع وميعاد الزراعة والمنطقة ونوع التربة وتعرف علامات النضج باصفرار الأوراق وتساقط السفلى منها، وميل الأقراص واصفرار ظهر القرص، وجفاف الأزهار الشعاعية الموجودة على حواف القرص، وبعد ظهور علامات النضج السابقة يمنع الرى وعند جفاف التربة تقطع الأقراص وتنشر فى الجرن لمدة 3 – 4 أيام بحيث يكون ظهر القرص لجهة الأرض، ولا ينصح بترك الأقراص للجفاف أكثر من ذلك لضمان سهولة فصل البذور وعدم تكسيرها كما يمكن فصل البذور إليا بإستعمال آلة التفريط، عند استخدام الكومباين يفضل أن يكون الحصاد على ارتفاع 60 سم من الأرض وذلك بعد جفاف الأقراص.