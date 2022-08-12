وأكدت الوزيرة -في تصريحات صحفية- أن هذا المعرض، الذي يتواصل حتى 14 أغسطس الجاري، يأتي في إطار تكريم 22 امرأة تونسية تميزن بريادتهن وإلهامهن للتونسيات وغير التونسيات عبر التاريخ وفي شتى مجالات النضال النسوي، مؤكدة أن هذه المبادرة هي سابقة أولى في تاريخ الإصدارات البريدية من خلال تخصيص هذا العدد الهام من الطوابع البريدية لرموز نسائية.

وأشارت إلى ما تحمله هذه الطوابع من رمزية باعتبارها محملًا وطنيًا عابرًا للحدود والأزمان، مستعرضة أسماء مختلف الشخصيات النسائية المكرمة واللاتي انتمين إلى حقب تاريخية مختلفة سواء الضاربة في القدم إلى ما قبل الميلاد مثل صفنيبة، أو المعاصرة زمن النضال الاستعماري على غرار فطومة النملة وشريفة المسعدي، أو مازلن في أوج عطائهن إلى اليوم مثل الأديبة عروسية النالوتي ولاعبة التنس أنس جابر.

وتم خلال افتتاح المعرض عرض كلمة مسجلة لأيقونة التنس، أنس جابر، توجهت فيها بالشكر إلى وزارة الأسرة والمرأة التونسية على اختيارها لتكريمها ضمن هذه التشكيلة المتميزة من النساء المتألقات، داعية كل امرأة تونسية تطمح للوصول إلى أهدافها وتحقيق أحلامها إلى الإيمان بقدراتها وبذل الجهد لإثبات ذاتها.



حضر افتتاح المعرض وزيرات الصناعة والمناجم والطاقة نويرة القنجي، والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سارة الزعفراني، والبيئة ليلى الشيخاوي المهداوي، ووالي تونس اكمال الفقي، ورئيسة بلديّة تونس سعاد عبدالرحيم، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد سامي المكي، وعدد من ممثلي أسر النساء المكرمات وممثلي المنظمات والجمعيات ومؤسسات الإعلام.