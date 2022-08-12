هل أكل الكبدة للحامل يضر بالجنين ويحدث تشوهات؟.. طبيب بيطرى يوضح

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إن الكبدة من أهم المأكولات المنتشرة فى الوطن العربى سواءً كانت كبدة الماشية أو كبدة الدجاج، ولها العديد من طرق التحضير سواءً كانت مشوية أو مقلية، وتحتوى على نسبة قليلة من الدهون والعديد من الأملاح المعدنية والمعادن والفيتامينات المختلفة وخاصة فيتامين ب 12.

وأوضح حمدى، لـ" اليوم السابع" أن أكل الكبدة يقى من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا؛ فهى تحتوى على نسبة مرتفعة من الحديد الذى يحتاجه الجسم لتكوين الهيموجلوبين، بالإضافة إلى ذلك فهي غنية بفيتامين (ب) المهم لامتصاص الحديد والزنك والنحاس، وفيتامين أ وب 6، وحمض الفوليك، كما تتميز الكبدة أيضا بإنها تحتوى على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية.

أما عن أضرار الكبدة، وأسباب منع بعض الأطباء لها أثناء الحمل، فيرجع ذلك إلى فيتامين (أ)، حيث أن هناك مصدران أساسيان لفيتامين (أ) في الغذاء : فيتامين (أ) (الريتينول ) من المصادر الحيوانية: كالكبدة ،اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وفيتامين (أ) (الكاروتين) من المصادر النباتية: الفواكه و الخضروات كالجزر البطاطس ، الخس ، الفلفل الأخضر، الطماطم ، البرتقال ، البرقوق ، الكانتالوب، مشيرا إلى أن مصادر فيتامين (أ) الكاروتينات من الخضر والفاكهة آمنة و يمكن تناولها أثناء فترة الحمل.

وتابع: أما زيادة جرعات فيتامين (أ) من المصادر الحيوانية قبل الحمل أو خلال الأشهر الأولى من الحمل قد يزيد من نسب حدوث العيوب الخلقية في الجنين بنسب بسيطة، ومن أشهر المصادر الحيوانية لفيتامين (أ) هى الكبدة بلا منازع، مشيرا إلى مركز الوقاية من الأمراض فى الولايات المتحدة الأمريكية(CDC) يوصي بالحصول على ما لا يزيد عن 10.000 وحدة دولية من فيتامين (أ) شاملة الڤيتامينات والأطعمة كل يوم، فيما تحتوى الوجبة الواحدة من الكبدة ( حوالى 120 جم) قد تحتوي على ما يصل إلى 20.000 وحدة دولية من فيتامين (أ) و لكن تلك الجرعة لا تزال غير كافية لأحداث اي مشاكل خطيرة.

واستطرد: وجدت الدراسات أن العيوب الخلقية تحدث فقط عند تناول كميات كبيرة من الكبدة أو الأطعمة الغنية بفيتامين (أ) بكميات أكبر من 25.000 وحدة / يومياً على مدى أشهر، كما وجد العلماء أن مخاطر حدوث العيوب الخلقية ضعيف جداً لدي السيدات الحوامل اللاتي يتناولن جرعات منخفضة من فيتامين (أ) أقل من 25.000 وحدة يوماً، ولذلك وجد الباحثون أن تناول كميات معتدلة من الكبدة مرة واحدة كل اسبوعين لا تسبب التسمم المزمن أو العيوب الخلقية، وانقسمت الآراء بين المنظمات الصحية العالمية بين منع أكل الكبدة التام أو تقليل تناولها، وهو الرأي السائد والأقرب للصواب والذى نتبعه لأن السيدة مهما أكلت منها لن تتجاوز معايير الخطورة مطلقا، وخلاصة ذلك يمكن للحامل تناول الكبدة لكن بكميات قليلة ومرة واحدة كل أسبوعين.