اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أغسطس 2022 01:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هل أكل الكبدة للحامل يضر بالجنين ويحدث تشوهات؟.. طبيب بيطرى يوضح

الجمعة، 12 أغسطس 2022 01:00 ص
هل أكل الكبدة للحامل يضر بالجنين ويحدث تشوهات؟.. طبيب بيطرى يوضح الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إن الكبدة من أهم المأكولات المنتشرة فى الوطن العربى سواءً كانت كبدة الماشية أو كبدة الدجاج، ولها العديد من طرق التحضير سواءً كانت مشوية أو مقلية، وتحتوى على نسبة قليلة من الدهون والعديد من الأملاح المعدنية والمعادن والفيتامينات المختلفة وخاصة فيتامين ب 12.
 
وأوضح حمدى، لـ" اليوم السابع" أن أكل الكبدة يقى من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا؛ فهى تحتوى على نسبة مرتفعة من الحديد الذى يحتاجه الجسم لتكوين الهيموجلوبين، بالإضافة إلى ذلك فهي غنية بفيتامين (ب) المهم لامتصاص الحديد والزنك والنحاس، وفيتامين أ وب 6، وحمض الفوليك، كما تتميز الكبدة أيضا بإنها تحتوى على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية.
 
أما عن أضرار الكبدة، وأسباب منع بعض الأطباء لها أثناء الحمل، فيرجع ذلك إلى فيتامين (أ)، حيث أن هناك مصدران أساسيان لفيتامين (أ) في الغذاء : فيتامين (أ) (الريتينول ) من المصادر الحيوانية: كالكبدة ،اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وفيتامين (أ) (الكاروتين) من المصادر النباتية: الفواكه و الخضروات كالجزر البطاطس ، الخس ، الفلفل الأخضر، الطماطم ، البرتقال ، البرقوق ، الكانتالوب، مشيرا إلى أن مصادر فيتامين (أ) الكاروتينات من الخضر والفاكهة آمنة و يمكن تناولها أثناء فترة الحمل.
 
وتابع: أما زيادة جرعات فيتامين (أ) من المصادر الحيوانية قبل الحمل أو خلال الأشهر الأولى من الحمل قد يزيد من نسب حدوث العيوب الخلقية في الجنين بنسب بسيطة، ومن أشهر المصادر الحيوانية لفيتامين (أ)  هى الكبدة بلا منازع، مشيرا إلى مركز الوقاية من الأمراض فى الولايات المتحدة الأمريكية(CDC) يوصي بالحصول على ما لا يزيد عن 10.000 وحدة دولية من فيتامين (أ) شاملة الڤيتامينات والأطعمة كل يوم، فيما تحتوى الوجبة الواحدة من الكبدة ( حوالى 120 جم) قد تحتوي على ما يصل إلى 20.000 وحدة دولية من فيتامين (أ) و لكن تلك الجرعة لا تزال غير كافية لأحداث اي مشاكل خطيرة.
 
واستطرد: وجدت الدراسات أن العيوب الخلقية تحدث فقط عند تناول كميات كبيرة من الكبدة أو الأطعمة الغنية بفيتامين (أ) بكميات أكبر من 25.000 وحدة / يومياً على مدى أشهر، كما وجد العلماء أن مخاطر حدوث العيوب الخلقية ضعيف جداً لدي السيدات الحوامل اللاتي يتناولن جرعات منخفضة من فيتامين (أ) أقل من 25.000 وحدة يوماً، ولذلك وجد الباحثون أن تناول كميات معتدلة من الكبدة مرة واحدة كل اسبوعين لا تسبب التسمم المزمن أو العيوب الخلقية، وانقسمت الآراء بين المنظمات الصحية العالمية بين منع أكل الكبدة التام أو تقليل تناولها، وهو الرأي السائد والأقرب للصواب والذى نتبعه لأن السيدة مهما أكلت منها لن تتجاوز معايير الخطورة مطلقا، وخلاصة ذلك يمكن للحامل تناول الكبدة لكن بكميات قليلة ومرة واحدة كل أسبوعين.

الكبدة

اضرار الكبدة

اضرار الكبدة للحامل

اضرار الكبدة على الجنين

فوائد الكبدة

اسباب منع الكبدة للحامل

تشوهات الاجنة



الموضوعات المتعلقة

نقيب الاتصالات: برامج لإعداد الكوادر المنتخبة والعاملين وفقا لمتطلبات الجمهورية الجديدة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:38 م

"التمريض" تنعى عضو هيئة تمريض بمستشفى بنها التعليمى توفيت أثناء أداء عملها

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:35 م

نقابة البيطريين: صرف باقى المستحقات المقدمة لصندوق التكافل حتى 30 أبريل

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:04 م

نقابة المهندسين: لن ندخر جهدا فى سبيل تحسين الخدمة الصحية للأعضاء وأسرهم

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:02 م

وزير القوى العاملة يكرم أحد النماذج المتميزة من ذوى الإعاقة العاملين بالوزارة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:35 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة