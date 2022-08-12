نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا وندوة توعوية اليوم

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى و لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس أحمد محمود بالنقابة يوما صحيا مجانيا للمهندسين وذويهم، اليوم الجمعة 12 أغسطس من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساءً.



وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اللجنة تحرص على تقديم خدمات صحية مختلفة ومتنوعة للمهندسين وأسرهم وتوفير عيادات مجانية خارج مشروع الرعاية الصحية.



وأضاف رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الصحى يشمل كشف أخصائى أمراض جلدية، الكشف على الشعر وذلك من خلال جهاز الديرموسكوب، قياس الضغط ومعدل السكر في الدم، محاضرة عن التوعية بكيفية المحافظة على البشرة خلال فصول السنة، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشمل ندوات توعوية طبية يحاضرها أطباء ومتخصصين لتوعية المهندسين وأسرهم فى كافة المجالات الصحية .









