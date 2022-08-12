اليوم السابع
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مسئول روسي أمام مجلس الأمن: نتعرض لحرب أكاذيب فى ما يخص أوكرانيا

الجمعة، 12 أغسطس 2022 08:00 ص
مسئول روسي أمام مجلس الأمن: نتعرض لحرب أكاذيب فى ما يخص أوكرانيا المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا
وكالات

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أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تتعرض لحرب أكاذيب في ما يخص أوكرانيا.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس: "اليوم لم يتجرأ أي من زملائنا الغربيين على تسمية الأشياء بمسمياتها، ويعترف بأن القوات الأوكرانية تقصف محطة زابوروجيه الذرية".

وتابع: "يتبين، حسب قولهم، أننا الجهة الوحيدة التي خلقت المخاطر. وماذا عن قصف القوات الأوكرانية للمحطة؟ هذا هو الرد على المخاطر التي خلقتها روسيا".

وأضاف أن "هذا منطق غير واقعي وخاطئ، لكننا تعودنا على ذلك، حيث نرى منذ نصف عام ليس حرب تضليل تم شنها ضدنا، بل حربا من الأكاذيب".

وأشار إلى أن "الدول الغربية قد اختارت تكتيكاتها... أثناء مناقشة مختلف المواضيع الخاصة بأوكرانيا، وينسقون جهودهم لتحميل روسيا المسؤولية عن كل ما يجري في منطقة القتال".

وأضاف أن "أي مسؤولية لكييف، ولو حتى المفترضة، يستبعدونها مسبقا".


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