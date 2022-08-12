محول كهرباء يصعق طفلا ويتسبب في وفاته بالدقهلية

فريق المحافظات

لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء من محول كهرباء بقرية ‏منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا، وذلك أثناء عودته مع شقيقه من درس حفظ القرآن الكريم.



وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من ياسر ماهر خطاب ولي أمر الطفل ‏‏«محمد»، 7 سنوات، والمقيم بقرية منشأة البدوي دائرة المركز، بوفاة نجله صعقًا من محول كهرباء ‏بالقرية.‏



وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عودة الطفل من درس حفظ القرآن الكريم مع شقيقه، وأثناء سيرهما بجوار المحول، صعقه التيار الكهربائي، وسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة.



وأكد تقرير مستشفى المنصورة الدولي، أن الطفل وصل جثة هامدة ادعاء ماس كهربائي عالي الفولت، وأدي ‏إلى هبوط في الدورة الدموية والتنفسية، واتساع غير مرتجع في حدقة العين وزرقة بالشفتين وبرودة ‏بالأطراف، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي متقدم متكرر، ولم تفلح المحاولات لإنقاذه، مما أدى إلى هبوط حاد في ‏الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.



وتبين من تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، أدى إلى توقف ‏عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.‏



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة محول الكهرباء، وفرض الحراسة عليه، وسؤال مسؤولي ‏شركة الكهرباء في شكوى والد الطفل.‏

