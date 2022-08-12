محافظ المنوفية: تحرير 854 محضرا تموينيا خلال أسبوع

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم تحرير (854) محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحلات العامة، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك خلال الفترة من 6 أغسطس وحتى 11 أغسطس الجارى ،حيث أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن تلك المحاضر وتنوعت ما بين 373 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و 481 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير 5 محاضر بمركز الباجور ضد أصحاب محال مواد غذائية وجزارة ومخزن لتجارة وبيع الأعلاف لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازتهم سلع غذائية و أعلاف مجهولة المصدر وضبط 3 طن أرز و8 كرتونة مكرونة ومياه معدنية ،10 طن كسب بنجر بدون مستندات ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، 4محاضر جنح بمركز ومدينة شبين الكوم تنوعت مابين تحرير ثلاث محاضر ضد أصحاب محال بقالة وسوبر ماركت، والآخر ضد صاحب ثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والتحفظ على 560كجم دجاج شرائح بدون فواتير دالة على مصدرها ، وفى مركز منوف ، تم تحرير 3 محاضر، الأولى ضد صاحب محل بقالة لحيازته 268 عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية، والثانى ضد صاحب محل مواد غذائية وضبط طن مكرونة مجهولة المصدر، والأخير ضد صاحب محل أعلاف لحيازته 2 طن أعلاف بدون فواتير ومستندات دالة على مصدرها، فيما تم تحرير 3 محاضر متنوعة بمركز أشمون والتحفظ على 10شكاير دقيق بلدى مدعم بهدف بيعه بالسوق السوداء، 3طن أعلاف مجهول المصدر.

وفى سياق متصل، شنت رئاسة حى شرق شبين الكوم حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول اللحوم بنطاق الحى وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة وتم ضبط مخزن مواد غذائية يدار بدون ترخيص والتحفظ على 100كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى، كما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان عن تنظيم حملة تفتيشية وتموينية مكبرة للمرور على المنشآت التموينية والغذائية والتجارية ومحلات الجزارة بنطاق المدينة.

وأسفرت عن تحرير 6 محاضر عدم إستفاء إشتراطات صحية، 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، وتحرير 8 محاضر انذارات بيئية ووعدم السير في إجراءات الترخيص، 3 محاضر ممارسة النشاط بدون ترخيص، فضلا عن إعدام 366 كجم لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، هذا وقد تم تحرير محضرين نقص وزن,5 محاضر نظافة، و3 محاضر أخرى لعدم الإلتزام بالمواعيد المقررة لفتح المخابز البلدية ، كما أشار رئيس المدينة إلى أنه تم ضبط مصنع أسمدة زراعية يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على مواد التصنيع والتعبئة والمواد الخام بالمصنع، و5 طن أسمدة مجهولة المصدر وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية شنتها الوحدة المحلية بنطاق مدينة سرس الليان وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وشرطة البيئة والمسطحات بمنوف وتموين سرس الليان، فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال المرور الميدانى على المخابز البلدية بقرية طوخ طنبشا وعزبة راتب والضعايفة وتم تحرير 10 محاضر نقص وزن وعدم نظافة وإعلان الأسعار المقررة.