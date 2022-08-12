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محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث التعاون وعرض الفرص الاستثمارية

الجمعة، 12 أغسطس 2022 05:44 م
محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث التعاون وعرض الفرص الاستثمارية جانب من لقاء المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والوفد المرافق له من المتخصصين والاستشاريين بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث سبل التعاون فيما بينهما وعرض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة.

وتم خلال اللقاء، تقديم عرض من هيئة تنمية الصعيد عن المشروعات المقترح إقامتها بمحافظة الأقصر، كما استمع وفد هيئة تنمية الصعيد للمشروعات المقترحة من المحافظة، وتم تقديم العديد من المطالب المقترحة من الجانبين، طبقاً لبروتوكول التعاون المنعقد فى مارس عام 2020، حيث رحب محافظ الأقصر بوفد الهيئة، وأعرب عن شكره لهيئة تنمية الصعيد وتوفيرها للدعم اللازم لتنفيذ المشروعات القومية فى محافظات الصعيد التابعة لها، فضلاً عن الدور المتميز والبناء الذي تقوم به الهيئة لدعم العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية بنطاق المحافظة والتى تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب.

كما أعرب رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن كامل شكره وتقديره لمحافظ الأقصر لحفاوة الإستقبال، مؤكداً على أن الهيئة تولى المشروعات التنموية إهتمامًا كبيراً فى ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمسئولين بتنمية الصعيد وسد الفجوة التنموية بين المحافظات والمدن والقرى والنجوع، لما له من أثر كبير فى تخطيط المشروعات وترتيب الأولويات، موضحاً دور الهيئة التنموية التي تسعى من خلاله فى تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية لمحافظة الأقصر سواء كانت "زراعية صناعية سياحية بيئية"، حيث تم تسليط الضوء على مشكلات الصعيد وزيادة المشروعات التى  تخفف من حدة الأزمات الاجتماعية والإقتصادية، حيث حضر الاجتماع محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى المغربى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن ومديري الإدارات المعنية، ووفد من المختصين والاستشاريين بالهيئة.

جانب من لقاء المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد
جانب من لقاء المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد

 

لقاء لبحث التعاون وعرض الفرص الإستثمارية بالمحافظة
لقاء لبحث التعاون وعرض الفرص الإستثمارية بالمحافظة

 

محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد
محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد

 


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