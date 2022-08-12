فرحة الإجازة لأسرة انتهت بمأساة.. وفاة الأب والابن يلحق به فى حادث بالساحل الشمالي

مطروح -فريق المحافظات

شهدت إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، مأساة حقيقية، إثر تعرض أسرة لحادث اصطدام داخل مياه البحر، بعد اصطدام موتسيكل مائي بقارب، مما أدي الي وفاة الأب، وإصابة الزوجة، والابنه، ومحاولة إنقاذ الابن إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، ولحق الطفل بوالده بعد مرور12يوما.

تعود أحداث الواقعة في أواخر شهر يوليو الماضي، نتج عنه وفاة الصيدلي "دريم سمير"، وبعد 12 يومًا من رحيله لحق به طفله "يوسف"، بعد تأثره بالإصابة مكث في العناية المركزة 12 يوما، وتحسن حاله والدته، وشقيقته بعد تلقيهم العلاج اللازم.

كان قسم شرطة مارينا بالساحل الشمالي، تلقى بلاغا، بوفاة صيدلي وإصابة أسرته نتيجة اصطدام قارب هوائي كانت تستقله الأسرة، بـموتوسيكل مائي، كانت تقوده فتاة من منطقة الشيخ زايد بالجيزة، وجرى القبض عليها وبسؤالها اعترفت بأنها اصطدمت بقارب الصيدلي دون قصد، وأنها كانت في وصلة ألعاب مائية ولم تعرف أسرة المجني عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.