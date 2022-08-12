عميد "علوم سياسية" بالإسكندرية: النهج العلمي التجريبي من صنع الفكر الإسلامي

محمد شرقاوى

قال الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إنّ كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، تضمن مبادئ فصل السلطات ومبادئ الشرعية السياسية والدستورية، مستطردًا: "كل هذه الأمور كأنها موجودة في هذا الكتاب أو المؤلف الصغير".

وأضاف وهبان، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "يجب ألا نهمل تراثنا وأن نرفع التراب عن هذا التراث، البعض يقول إن هذه سلفية، لكن في الحقيقة يجب أن نستفيد من العلوم التي قدمها العرب والمسلمون ولا نخجل، لأن النهج العلمي التجريبي الذي هو أساس الحضارة المعاصرة منهج من صنيعة الفكر الإسلامي عموما وانتقل إلى الأندلس ومنها إلى أوروبا".

وتابع عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية: "لا يجب أن نخجل من تراثنا، ولا بد ان نعيد اكتشاف هذا التراث وأن نعود إلى جذورنا ونستقي منها، ففي الغرب يأخذون من كتابات أفلاطون وأرسطو وكانت حضارات وثنية قبل وجود المسيح عليه السلام بآلاف السنوات، وهناك حكيم صيني يدعى سون تز يدرس كتابه الشهير (فن الحرب) حتى الآن رغم أنه في القرن الخامس قبل الميلاد".