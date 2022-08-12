عروض مهرجان صيف بلدنا 2.. فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية تحيي ليل مصيف بلطيم

كفر الشيخ - محمد سليمان

أحيت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، تحيى ليل مصيف بلطيم ضمن عروض مهرجان صيف بلدنا 2، بقيادة الفنان إبراهيم عبدالمقصود، وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات والرقصات والعروض الفنية المتميزة التى أشعلت حماس الجمهور منها الحضرة، وغزل فلاحى، وأغانى البنات، وأفراح الحصاد، وفقرة غناء الفنان أحمد سعادة.

وتقام هذه الليالي المميزة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة،وبالتعاون والتنسيق مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى، أمل عبدالله وبحضور إبراهيم العشرى، مدير الإدارة الثقافية بالفرع، وأحمد الشهاوى، مدير المكتب الفني، ومروه محمود مدير بيت ثقافة بلطيم، وعلى العشرى، وتقوى عطية مسئولا المتابعة بالفرع.



اقبال كبير من المصطافين



اقبال من الحضور



تعدد العروض للفنون الشعبية



تعدد العروض



جانب من الرقصات



جانب من العروض