اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أغسطس 2022 12:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

عروض مهرجان صيف بلدنا 2.. فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية تحيي ليل مصيف بلطيم

الجمعة، 12 أغسطس 2022 12:25 ص
عروض مهرجان صيف بلدنا 2.. فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية تحيي ليل مصيف بلطيم تعدد العروض للفنون الشعبية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحيت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، تحيى ليل مصيف بلطيم ضمن عروض مهرجان صيف بلدنا 2، بقيادة الفنان إبراهيم عبدالمقصود، وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات والرقصات والعروض الفنية المتميزة التى أشعلت حماس الجمهور منها الحضرة، وغزل فلاحى، وأغانى البنات، وأفراح الحصاد، وفقرة غناء الفنان أحمد سعادة.

وتقام هذه الليالي المميزة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة،وبالتعاون والتنسيق مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى، أمل عبدالله وبحضور إبراهيم العشرى، مدير الإدارة الثقافية بالفرع، وأحمد الشهاوى، مدير المكتب الفني، ومروه محمود مدير بيت ثقافة بلطيم، وعلى العشرى، وتقوى عطية مسئولا المتابعة بالفرع.

اقبال كبير من المصطافين
اقبال كبير من المصطافين

 

اقبال من الحضور
اقبال من الحضور

 

تعدد العروض للفنون الشعبية
تعدد العروض للفنون الشعبية

 

تعدد العروض
تعدد العروض

 

جانب من الرقصات
جانب من الرقصات

 

جانب من العروض
جانب من العروض

 

عروض فرقة الفنون الشعبية بكفر الشيخ
عروض فرقة الفنون الشعبية بكفر الشيخ

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

وزارة الثقافة

بيت الثقافة

مصيف بلطيم

مهرجان صيف بلدنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة