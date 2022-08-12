اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 10:20 م
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صعود 14 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها خدمات الشحن بنسبة 16.8%

الجمعة، 12 أغسطس 2022 10:00 م
صعود 14 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها خدمات الشحن بنسبة 16.8% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 16.8%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 16.2%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 15%، وصعد قطاعي مواد البناء، والتجارة والموزعون بنسبة 7.6%، 7%، على التوالي، وقفز قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.2%، 3%، على التوالي.
 
وزاد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9%، 2.1%، على التوالي، كما ارتفعت قطاعات العقارات، والبنوك، والرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، 0.8%، 0.6%، 0.3%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 3.6%، 2.4%، على التوالي، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9988.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.70% ليغلق عند مستوى 2058.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.2% ليغلق عند مستوى 2983.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.87% ليغلق عند مستوى 12334.62 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3561.41 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 6.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 669.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 433.4 مليار جنيه إلى 432.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114.8 مليار جنيه إلى 119.5 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.
 

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